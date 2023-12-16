Bilecik'te otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü

Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına giren otomobildeki 1 kişi öldü, eşi ise yaralandı.

Mustafa Eğdemir'in kullandığı 43 ACJ 605 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Pazaryeri Kavşağı mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen Turgay Der idaresindeki 54 KE 232 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün eşi Gülüzar Eğdemir'in (63) araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Mustafa Eğdemir ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldı.

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