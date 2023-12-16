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        Bilecik'te otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü

        Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına giren otomobildeki 1 kişi öldü, eşi ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:04
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        Bilecik'te otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü
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        Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına giren otomobildeki 1 kişi öldü, eşi ise yaralandı.

        Mustafa Eğdemir'in kullandığı 43 ACJ 605 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Pazaryeri Kavşağı mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen Turgay Der idaresindeki 54 KE 232 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

        İhbar üzerine bölgeye trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün eşi Gülüzar Eğdemir'in (63) araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Mustafa Eğdemir ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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