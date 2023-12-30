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        Bozüyük'te çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilere törenle yonca tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:03
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        Bozüyük'te çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilere törenle yonca tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi (TAKE)" kapsamındaki Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'yle, 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

        Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törende, dağıtılan tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu da projeyle, hayvancılık yapan işletmelerin önemli gider kalemlerinden olan yem masraflarının azaltılmasını, hayvan yemlemesinde ihtiyaç duyulan kaba yemin kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

        Hayvan beslemede yüzde 70'e yakınının kaba yemden oluştuğu bilgisini veren Aksu, "Yonca, zengin organik madde içeriğiyle en önemli yem bitkilerindendir. Bakanlığımız tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen bu tür projeler devam edecek." ifadesini kullandı.

        İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından dua edilmesinin ardından çiftçilere tohumlar teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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