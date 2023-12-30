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        Bozüyük'te sosyal yardım kartları dağıtıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi'nin ilk aşama kart dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:51
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        Bozüyük'te sosyal yardım kartları dağıtıldı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi'nin ilk aşama kart dağıtımı yapıldı.

        Can Suyu Sosyal Yardım Desteğinden faydalanan 1010 aile ile kış döneminde ilk aşamada toplam 1202 ailenin yararlanacağı projede yapılacak yeni başvuruların değerlendirilmesi ile yeni ihtiyaç sahiplerine de kart dağıtımı devam edecek.

        Projeden faydalanmak isteyen ve başvuruları değerlendirilen yeni hak sahiplerine kartları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde teslim edildi.

        Bozüyük Belediyesi tarafından sadece Can Suyu'ndan yararlananlara değil kış desteğini hak eden tüm ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze katkı sağlamak amacıyla 2023 yılının aralık ayından başlayarak 2024 yılının nisan ayı dahil olmak üzere toplam 5 ay boyunca kış desteği adı altında aylık 750 lira sosyal destek yardımı yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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