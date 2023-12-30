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        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:50
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        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Yusuf K. idaresindeki 34 DNC 988 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Küplü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

        Kazada, sürücü Yusuf K. ile otomobilde bulunan eşi H.K, çocukları B.K, Z.K, A.K. ve E.G.K. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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