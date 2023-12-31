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        Bilecik Valisi Aygöl, altın maden ocağında yeni yıla girdi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki altın madeni ocağında yeni yıla yerin metrelerce altında işçilerle birlikte girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:16
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        Bilecik Valisi Aygöl, altın maden ocağında yeni yıla girdi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki altın madeni ocağında yeni yıla yerin metrelerce altında işçilerle birlikte girdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ocak'ta Gübretaş Maden Yatırımları AŞ. Söğüt Altın Madeni Tesisi'nin açılışını ve ilk altın dökümünün yaptığı Söğüt ilçesindeki maden ocağını ziyaret eden Vali Aygöl, "Mutlu Yıllar Türkiye" diyerek, gece mesaisinde çalışan madencilerin yeni yıllarını kutladı.

        Yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan ve yerin metrelerce altına inerek faaliyetleri yerinde takip eden Aygöl, işletmenin Türk ekonomisine katkısından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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