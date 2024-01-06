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        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli'nin köylerini ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Selimiye köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:13
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        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli'nin köylerini ziyaret etti
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Selimiye köylerine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, ziyaretlerinde İl Özel İdaresince yürütülen asfalt, sondaj kuyusu ve içme suyu deposu yapımı çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygöl, Borcak köyünde yürüme güçlüğü çeken bir vatandaşın evine ziyarette bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ziyaretimde köy meydanına yürüyememiş, biz de hanesine elini öpmeye gittik. Bu mesleği gece gündüz demeden, heyecanla yapma arzumuzun sırrını özetliyor güzel kalpli nenem. Rabbim, ulu çınarlarımızı başımızdan eksik, dualarından mahrum etmesin inşallah. Köylümüz üretir, yetiştirir ve koskoca bir milleti doyurur. Bu nedenle köylümüz, milletimizin efendisidir. Köylerimizdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımız devam edecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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