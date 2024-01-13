Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan araç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 03:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 03:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kar küreme ve tuzlama aracı devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan araç devrildi.

        Pazaryeri-Bozüyük kara yolunun 5'inci kilometresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Şirin idaresindeki 06 BVY 775 plakalı araç kayarak şarampole devrildi.

        Olay yerine jandarma ve belediyeye ait iş makinesi yönlendirildi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olay yerine gelerek inceleme yaptı.

        Ekipler, kara yolundaki trafiği kontrollü sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?

        Benzer Haberler

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te aday tanıtım toplantısı...
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te aday tanıtım toplantısı...
        Bilecik TSO'da girişimcilere yönelik devlet destekleri anlatıldı
        Bilecik TSO'da girişimcilere yönelik devlet destekleri anlatıldı
        Bilecik Valisi Aygöl, jandarma erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, jandarma erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi
        Osmaneli'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Osmaneli'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Bilecik'te jandarma trafik timleri ilkokul öğrencileriyle buluştu
        Bilecik'te jandarma trafik timleri ilkokul öğrencileriyle buluştu