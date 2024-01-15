BİDOS üyeleri, 1100 rakımda şehitleri andı
Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Kulübü üyeleri, 1100 rakımlı Çamyayla'sında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerleri andı.
Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Kulübü üyeleri, 1100 rakımlı Çamyayla'sında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerleri andı.
18 kişilik BİDOS üyesi, Bozüyük ilçesine bağlı 1100 rakımlı Çamyayla köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
50 santimetre kar kalınlığında Çamyayla'sında 12 kilometrelik yürüyüş öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu.
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