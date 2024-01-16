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        Bilecik'te 177 sikke ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:02
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        Bilecik'te 177 sikke ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
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        Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 1 zanlı yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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