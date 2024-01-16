Bilecik'te 177 sikke ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 1 zanlı yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.