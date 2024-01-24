Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaköy köyünde ikamet eden Refik Acar (66), Demirelaltı mevkisi yakınlarında kavak ağacı keserken ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Acar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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