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        Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:45
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        Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karaköy köyünde ikamet eden Refik Acar (66), Demirelaltı mevkisi yakınlarında kavak ağacı keserken ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği tespit edilen Acar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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