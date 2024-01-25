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        Bilecik Valisi Aygöl'den Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına ziyaret

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:41
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        Bilecik Valisi Aygöl'den Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına ziyaret
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl'ü Merkez Komutanı Jandarma Albay İbrahim Enver Sungur ile tören mangası karşıladı.

        Komutanlığın tarihine ilişkin evrakı ve fotoğrafları inceleyen Aygöl, İl Özel İdaresinin de proje paydaşlarından olduğu Merkez Komutanlığı Simülasyon Merkezi ve Güvenli Sürüş Eğitim Parkurunun inşaatını gezdi.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, komutanlığa 2 önemli projeyle hizmet götürmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Merkezin Türkiye'nin en büyük kara araçları simülasyon alanı olacağını vurgulayan Aygöl, "Aynı şekilde güvenli sürüş alanımız da 20 kısımdan oluşan tek parkur hüviyetindedir. Bu, Bilecik olarak gurur duyacağımız bir durum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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