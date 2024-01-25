Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde operasyon düzenledi.

Aramalarda 6,82 gram esrar ve 1,41 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, H.P. ve İ.S.Ş. "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.