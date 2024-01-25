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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:55
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde operasyon düzenledi.

        Aramalarda 6,82 gram esrar ve 1,41 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, H.P. ve İ.S.Ş. "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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