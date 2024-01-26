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        Söğüt Halk Kütüphanesinin restorasyonu tamamlanıyor

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde restorasyon çalışmaları süren tarihi İlçe Halk Kütüphanesinin yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:47
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        Söğüt Halk Kütüphanesinin restorasyonu tamamlanıyor
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde restorasyon çalışmaları süren tarihi İlçe Halk Kütüphanesinin yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarihi kütüphanede incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Kütüphaneyi şubat ayında faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirten Aygöl, Söğüt'e yakışan bir tarihi eseri ilçeye yeniden kazandırmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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