Söğüt Halk Kütüphanesinin restorasyonu tamamlanıyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde restorasyon çalışmaları süren tarihi İlçe Halk Kütüphanesinin yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde restorasyon çalışmaları süren tarihi İlçe Halk Kütüphanesinin yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarihi kütüphanede incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kütüphaneyi şubat ayında faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirten Aygöl, Söğüt'e yakışan bir tarihi eseri ilçeye yeniden kazandırmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.
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