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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde sona yaklaşıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 2021'de kurulan, gelecek akademik yılda öğretime başlanılması planlanan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alım çalışmaları ile fakülte bünyesinde hizmet verecek Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin altyapı yatırımlarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:31
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde sona yaklaşıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 2021'de kurulan, gelecek akademik yılda öğretime başlanılması planlanan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alım çalışmaları ile fakülte bünyesinde hizmet verecek Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin altyapı yatırımlarının tamamlandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 klinik, 3 protez laboratuvarı, 3 derslik ile preklinik (geliştirilen ürünün kullanım öncesi değerlendirilmesi), fantom (yapay çene) ve alçı akrilik laboratuvarları ile merkezi sterilizasyon ve görüntüleme birimlerine sahip olacak kurumun teçhizatları satın alınarak montajları gerçekleştirildi.

        Klinik Bilimler Bölümü çatısı altındaki 8 ana bilim dalının faaliyetlerinin yürütüleceği merkez, 6 bin 300 metrekarelik binada hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, diş hekimliği alanında uzmanlık gerektiren, genelde civar illerde yapılan operasyonların yakında Bilecik'te de yapılabileceğini belirtti.

        Kentteki hastaların uzun yıllardır buna dair sıkıntı yaşadığını kaydeden Vali Aygöl, Bileciklilere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri

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