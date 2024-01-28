Bilecik'te köylerde modüler foseptik depolar inşa ediliyor
Bilecik'te, İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde modüler foseptik depolar inşa edilmeye başlandı.
Bilecik'te, İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde modüler foseptik depolar inşa edilmeye başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bozüyük ilçesi Kuyupınar köyünde başlanan uygulamayla atıkların doğaya karışmasının engellenmesi ve hacminin kolayca artırılabilmesi hedefleniyor.
Kısa sürede kurulumu gerçekleştirilebilen depolar, mevsim şartlarından etkilenmiyor.
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