Pazaryeri'nde kızak festivali düzenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kızak festivali gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz ve köy heyeti unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden olan kızak festivalinin bu yıl 2. sini düzenledi.

Festivale, çevre il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar köyün 1200 rakımlı Yörük yolu mevkiinde 50 cm kar kalınlığının bulunduğu 300 metre uzunluğundaki pistte kızak, naylon ve bidonlarla kayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

Şenliğe aile bireyleri ve akrabaları ile katılan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muhtar Eryılmaz’a böyle güzel bir organizasyon ile vatandaşların eğlenmesine fırsat verdikleri için teşekkür etti.

Kıbrıs Gazisi Rıza Nalcı, çaldığı zurna ile kızak festivaline ayrı bir renk kattı.