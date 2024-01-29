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        Pazaryeri'nde kızak festivali düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kızak festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:56 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:56
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        Pazaryeri'nde kızak festivali düzenlendi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kızak festivali gerçekleştirildi.

        Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz ve köy heyeti unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden olan kızak festivalinin bu yıl 2. sini düzenledi.

        Festivale, çevre il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar köyün 1200 rakımlı Yörük yolu mevkiinde 50 cm kar kalınlığının bulunduğu 300 metre uzunluğundaki pistte kızak, naylon ve bidonlarla kayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

        Şenliğe aile bireyleri ve akrabaları ile katılan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muhtar Eryılmaz’a böyle güzel bir organizasyon ile vatandaşların eğlenmesine fırsat verdikleri için teşekkür etti.

        Kıbrıs Gazisi Rıza Nalcı, çaldığı zurna ile kızak festivaline ayrı bir renk kattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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