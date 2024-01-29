Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçe merkezine uzak olan yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağan yağmur yerini kara bıraktı.

Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya, Adliye köyleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde ise kar ve sis etkisini hissettirdi.

Yağış nedeniyle kar kalınlığı köylerde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.