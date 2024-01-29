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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:40
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezinde operasyon düzenledi.

        Araçta vekişiler üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alındı.

        Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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