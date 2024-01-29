Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezinde operasyon düzenledi.

Araçta vekişiler üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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