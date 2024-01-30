Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 2 okulun inşası tamamlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde inşası tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 2 okulun inşası tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde inşası tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hizmet verecek.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, 8'er derslikli okulları inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Başkan Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, emeklerinin karşılığını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        İlgili kurumlara ilçeye 2 okul inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

        "Çok şükür bugün çabalarımızın mükafatını ilçemize hizmet olarak almanın gururunu yaşıyoruz. Yaşadığımız pandemi ve depremlere rağmen hükümetimiz, eğitime verdiği önem bir kez daha gösterdi. Okullarımızda çalışmalar bitirilerek 2'nci eğitim öğretim sezonuna yetiştirildi. Çocuklarımıza depreme dayanıklı modern okulları kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, milletvekillerimiz ve Valimize halkım adına teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"

        Benzer Haberler

        Bilecik'in Orhangazi Mahallesi'ne doğal gaz ulaştırıldı
        Bilecik'in Orhangazi Mahallesi'ne doğal gaz ulaştırıldı
        Bilecik'te küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Bilecik'te küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucudan 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü...
        Bilecik'te uyuşturucudan 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü...
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu