Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda da çeşitli illerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali'nin türbesine gelen ziyaretçiler, sanduka odasında dua edip, Osmanlı padişahlarına ait resimler ile bilgilerin bulunduğu bölümü geziyor.

Türbede bayramın ikinci gününden itibaren artan ziyaretçi yoğunluğu, hafta sonunda da sürüyor.

İstanbul'dan gelen 44 yaşındaki Mustafa Sarısoy, AA muhabirine, Şeyh Edebali Türbesi'ni ailesiyle ziyaret ettiğini söyledi.

Çocuklarına ecdat sevgisi aşılamaya çalıştığını belirten Sarısoy, şunları kaydetti:

"İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Buraya daha önce 3-4 kez gelmiştim. İnsan her gelişinde ister istemez duygulanıyor. Burayı her zaman ziyaret etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklarımı da bizden sonra unutmasınlar diye getirdim çünkü onlar bizim ecdadımız. Bugün varsak ecdadımız sayesinde varız."

Mersin'den gelen 22 yaşındaki Eray Ulak da üniversitede tarih bölümünde okuduğunu, bu nedenle Osmanlı'nın kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu dile getirdi.