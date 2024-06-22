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        Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda da çeşitli illerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:42
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        Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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        Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda da çeşitli illerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

        Devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali'nin türbesine gelen ziyaretçiler, sanduka odasında dua edip, Osmanlı padişahlarına ait resimler ile bilgilerin bulunduğu bölümü geziyor.

        Türbede bayramın ikinci gününden itibaren artan ziyaretçi yoğunluğu, hafta sonunda da sürüyor.

        İstanbul'dan gelen 44 yaşındaki Mustafa Sarısoy, AA muhabirine, Şeyh Edebali Türbesi'ni ailesiyle ziyaret ettiğini söyledi.

        Çocuklarına ecdat sevgisi aşılamaya çalıştığını belirten Sarısoy, şunları kaydetti:

        "İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Buraya daha önce 3-4 kez gelmiştim. İnsan her gelişinde ister istemez duygulanıyor. Burayı her zaman ziyaret etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklarımı da bizden sonra unutmasınlar diye getirdim çünkü onlar bizim ecdadımız. Bugün varsak ecdadımız sayesinde varız."

        Mersin'den gelen 22 yaşındaki Eray Ulak da üniversitede tarih bölümünde okuduğunu, bu nedenle Osmanlı'nın kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu dile getirdi.

        Türbedeki manevi atmosfere hayran kaldığını aktaran Ulak, "İnsan çok etkileniyor. Ecdadımız, kuruluşumuz burada. İlk defa geldim. Nasip olursa gelecek sene de geleceğim." dedi.

        İstanbul'dan Bilecik'e 9 günlük bayram tatilini geçirmek için geldiğini anlatan 35 yaşındaki Turgut Özdemir, Şeyh Edebali Türbesi'ni gezmekten heyecan duyduğunu bildirdi.

        Sanduka odasında dua ettiğini söyleyen Özdemir, "Bilecik'i de çok beğendik. Doğası çok güzel. Gelecekte de gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

        Adana'da ikamet eden 52 yaşındaki Ali Adıyaman ise uzun zamandır ziyaret etmek istediği türbenin, yaşanmışlıkların tanığı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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