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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:14
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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