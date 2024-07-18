GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.