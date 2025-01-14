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        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım yapıldı

        Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesince, 2024 yılında nakdi, gıda, eğitim, giyim ve nakdi yardım ile kan bağışında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:18
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        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım yapıldı
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        Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesince, 2024 yılında nakdi, gıda, eğitim, giyim ve nakdi yardım ile kan bağışında bulunuldu.

        Şube Başkanı Murat Ateş, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden gönüllülerinden destek alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

        Türk Kızılayı'nın, kan temini sağlama konusunda sorumluluğu olan, afet ve acil durumlarda beslenme konusunda ana sorumluluklarını yerine getirdiğini aktaran Ateş, şu bilgilere yer verdi:

        "2024 yılında ilimizde 78 hisse yurt dışı ve 4 hisse yurt içi ile 13 hisse Filistin kurban bağışı olmak üzere 95 hisse bağış, ramazan ayında fitre, fidye ve zekat olarak toplam 230 bin 602 lira bağış, gıda yardımları için 126 bin 746 lira tutarında 278 gıda kolisi ile genel bağış ve Filistin insani yardımları için de 86 bin 355 lira nakdi bağış alınarak genel toplamda 978 bin 853 lira bağış emanet olarak teslim alınmıştır. Sosyal yardım çalışmaları kapsamında binlerce ihtiyaç sahibinin kapısını çalarak yardım malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz ayni yardımlarda, 236 haneye gıda kolisi, 561 haneye 1284 kurban payı et konserve, 137 haneye 573 parça temizlik malzemesi, 944 haneye 15 bin 831 parça giyim malzemesi ve 13 haneye alışveriş çeki teslim edildi. Nakdi yardımlarımızda 529 haneye toplam 1 milyon 58 bin lira nakdi gıda ve 64 öğrencimize toplam 99 bin lira tek seferlik eğitim yardımı, 3 ailemize de toplam 35 bin lira tek seferlik afet ve acil durum yardımı gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine destek verildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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