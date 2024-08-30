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        Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:32
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        Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Astsubay Çavuş Taha Muhammet Tok, programda yaptığı konuşmada, asil Türk milleti ve kahraman Türk Ordusunun, Başkumandanı Atatürk'ün emrinde 102 yıl önce gerçekleştirdiği Büyük Zafer'i kutlamak için toplandıklarını söyledi.

        Tok, 30 Ağustos'un Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin dünyayı şaşkına çevirdiği gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "30 Ağustos; Türk milletinin ordusuyla el ele vererek nelere kadir olduğunun ispat edildiği gündür. 30 Ağustos; Türk milletinin mayasında bulunan hürriyet ve istiklal aşkının, birlik ve bütünlük bilincinin, esaret ve tahakküme boyun eğmeme kararlılığının perçinlendiği gündür. 30 Ağustos Zaferi ile bu vatanı bizlere armağan eden Atatürk liderliğindeki ordumuzun, komutanlarımızın ve cephelerde canını vermiş, kanını dökmüş adsız şehitlerimizin, gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Aziz şehitlerimiz, bizlerde sizler gibi vatan için ölmeye yeminli, azimli ve inançlıyız. Bizlere bıraktığınız eserleri sonsuza kadar yaşatacağımıza yüce Türk ulusunun mutluluğu, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele edeceğimize ve karşımıza çıkacak iç ve dış her türlü tehdidi yok edeceğimize söz veriyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

        Törenin ardından ilçe mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulunuldu. İlçe müftülüğünde görevli imam hatipler, Kur'an-ı Kerim okudu. İlçe vaizi Salih Doğanay ise dua etti.

        Etkinliklere, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Özkan Okumuş, İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri, askeri personel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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