Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Abdürrahim Dusak, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Abdürrahim Dusak, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Milletvekili Dusak'a ziyaretlerinde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Koordinatörü Fatih Yel, İl Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Avcı, partinin ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

        Şehit aileleri, engelli ve hastaları, esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan: AK Parti, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olm...
        Bakan Işıkhan: AK Parti, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olm...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bilecik'te "Türkiye Buluşmaları"...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bilecik'te "Türkiye Buluşmaları"...
        Almanya'dan Yeni Zelanda'ya bisikletle tura çıkan genç kadın Türkiye'ye gel...
        Almanya'dan Yeni Zelanda'ya bisikletle tura çıkan genç kadın Türkiye'ye gel...
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Bilecik'te yol çalışması yapılan alana giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te yol çalışması yapılan alana giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik Valisi Aygöl, Kapanalan köyünü ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Kapanalan köyünü ziyaret etti