AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti

Şehit aileleri, engelli ve hastaları, esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Milletvekili Dusak'a ziyaretlerinde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Koordinatörü Fatih Yel, İl Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Avcı, partinin ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

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