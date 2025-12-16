Habertürk
Habertürk
        Bilecik'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Bilecik'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:06
        Bilecik'te yol kenarında erkek cesedi bulundu
        Bilecik'te yol kenarında karnından bıçaklanmış, yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

        Kent merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Şehir Ormanı önünde, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye rastlandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, söz konusu kişinin Suriye uyruklu M.E.H. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karın bölgesinden bıçaklandığı anlaşılan M.E.H'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

