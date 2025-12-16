Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer'den özel eğitim okullarına ziyaret

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer'den özel eğitim okullarına ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde sınıfları ve eğitim alanlarını gezen Sözer, öğrencilerle sohbet etti.

        Sözer, özel eğitimin bireylerin toplumsal hayata katılımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        Görev yapan eğitimcilerin özverili çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade eden Sözer, öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi.

        Vali Sözer'in daha sonra AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Ercüment Diyar'dan il genelinde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Bilecik'te emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendi: 67 araç hizmette al...
        Bilecik'te emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendi: 67 araç hizmette al...
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Bilecik'te emniyet ve jandarmaya yeni araçlar alındı
        Bilecik'te emniyet ve jandarmaya yeni araçlar alındı
        Söğütspor teknik heyet ile yollarını ayırdı
        Söğütspor teknik heyet ile yollarını ayırdı
        Bilecik'te aranan şahıs yakalandı
        Bilecik'te aranan şahıs yakalandı