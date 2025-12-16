Bilecik Valisi Sözer'den özel eğitim okullarına ziyaret
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde sınıfları ve eğitim alanlarını gezen Sözer, öğrencilerle sohbet etti.
Sözer, özel eğitimin bireylerin toplumsal hayata katılımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Görev yapan eğitimcilerin özverili çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade eden Sözer, öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi.
Vali Sözer'in daha sonra AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Ercüment Diyar'dan il genelinde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
