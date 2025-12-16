Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Bilecik'te, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:41
        Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Bilecik'te, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

        Yerli üretimin önemi, doğal kaynakların korunması ve tasarruf kültürünün vurgulanması amacıyla Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ile Okul Müdürü Ahmet Mercan, veliler ve öğrencilerin, yerli ürünlerin yer aldığı stantların gezmesi ve Togg'un tanıtımıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

