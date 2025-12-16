Bilecik'te, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Yerli üretimin önemi, doğal kaynakların korunması ve tasarruf kültürünün vurgulanması amacıyla Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ile Okul Müdürü Ahmet Mercan, veliler ve öğrencilerin, yerli ürünlerin yer aldığı stantların gezmesi ve Togg'un tanıtımıyla sona erdi.