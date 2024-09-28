Osmaneli'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bunun üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğince iki arazöz, ilk müdahale aracı ve 10 yangın personeli sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.