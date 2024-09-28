Osmaneli'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Çataldikmeler mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğince iki arazöz, ilk müdahale aracı ve 10 yangın personeli sevk edildi.
Hızlı müdahaleyle alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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