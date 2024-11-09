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        Pazaryeri Kaymakamı Kahraman'dan üniversiteli gençlere "kariyer planlama" semineri

        Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere "Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji" konulu seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:59
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        Pazaryeri Kaymakamı Kahraman'dan üniversiteli gençlere "kariyer planlama" semineri
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        Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere "Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji" konulu seminer verdi.

        Meslek Yüksekokulunun toplantı salonunda gençlerin büyük ilgi gösterdiği seminerde Kahraman, öğrencilere Pazaryeri ilçesini eğitimleri için tercih ettikleri için teşekkür etti.

        Kariyer planlamasının yalnızca iş bulma süreci olmadığını, aynı zamanda hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu belirten Kahraman, öğrencilere okudukları bölümlerde geleceklerini nasıl şekillendireceklerine dair bilgiler verdi.

        Konuşmasının ardından öğrencilerin taleplerini dinleyen Kahraman, Pazaryeri hakkındaki görüş ve isteklerini sorarak, onlara daha iyi hizmet sunabilmek için notlar aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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