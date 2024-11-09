Pazaryeri Kaymakamı Kahraman'dan üniversiteli gençlere "kariyer planlama" semineri
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere "Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji" konulu seminer verdi.
Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere "Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji" konulu seminer verdi.
Meslek Yüksekokulunun toplantı salonunda gençlerin büyük ilgi gösterdiği seminerde Kahraman, öğrencilere Pazaryeri ilçesini eğitimleri için tercih ettikleri için teşekkür etti.
Kariyer planlamasının yalnızca iş bulma süreci olmadığını, aynı zamanda hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu belirten Kahraman, öğrencilere okudukları bölümlerde geleceklerini nasıl şekillendireceklerine dair bilgiler verdi.
Konuşmasının ardından öğrencilerin taleplerini dinleyen Kahraman, Pazaryeri hakkındaki görüş ve isteklerini sorarak, onlara daha iyi hizmet sunabilmek için notlar aldı.
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