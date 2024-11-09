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        CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:53
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        CHP Bilecik Milletvekili Tüzün'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
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        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Tüzün, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, asker ve devlet adamı Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yılında milletçe saygıyla, sevgiyle, gönül borcu duyarak özlemle andıklarını belirtti.

        Milletvekili Tüzün, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı, büyük komutan, devrimci ve devlet adamı Atatürk’ün gönüllerdeki erişilmez yeri bugüne kadar hiç değişmedi ve değişmeyecektir. Büyük Lider, yüklendiği tarihsel görevle, Türk ulusunun yazgısını ve tarihin akışını değiştirmiş, dünyanın yeniden biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır. Yaşarken de ölümünün ardından da insanlık için esin kaynağı olmayı sürdürmüştür. Ölümsüz önderimizi sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl dönümünde, bıraktığı eserin büyüklüğünü daha iyi anlıyor, tarihe ve insanlığa mal olmuş kişiliğiyle övünç duyuyoruz. Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin simgesi, büyük devrimci ve düşünce insanı Büyük Lider Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında bir kez daha saygı ve gönül borcuyla anıyorum."

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