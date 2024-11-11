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        Bilecik'te buluşma programı gerçekleştirildi

        Bilecik'te, kentin plaka kodu olan 11'e ithafen kasım ayının 11'inci gününde buluşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:35
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        Bilecik'te buluşma programı gerçekleştirildi
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        Bilecik'te, kentin plaka kodu olan 11'e ithafen kasım ayının 11'inci gününde buluşma programı düzenlendi.

        Valilik, Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Farklı illerde yaşayan Bileciklilere ait sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarıyla süren programda, "kent gönüllüleri" ile "şehre değer katanlar" kategorilerinde dereceye girenlere belge ve ödülleri verildi.

        Vali Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, doğuştan Bilecikli olmadığını, sonradan bu onura eriştiğini söyledi.

        Bilecik'in pek çok kültürel ve ekonomik değere ev sahipliği yaptığını anlatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

        "Gurur duyacak o kadar çok şeyimiz var ki. Bizim bu kadar güzelliğin içinde sadece bir şeye ihtiyacımız var. Valisiyle, belediyesiyle, siyasetiyle, bürokrasisiyle ve vatandaşıyla ortak bir değere ihtiyacımız var. Bu ortak değer için seçim yapmaya gerek yok. Tek ortak değerimiz, Bilecik'tir."

        Bilecik Belediye Başkan Vekili Yaşar Külhan da kente gönül vermiş her kesimden temsilciyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Etkinliğin Bileciklileri bir araya getirmekten çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Külhan, "Bugün hep birlikte, şehrimize olan bağlılığımızı, köklerimize duyduğumuz saygıyı ve geleceğe dair ortak umutlarımızı paylaşıyoruz. Aynı zamanda bu anlamlı buluşma ile şehrimize birçok alanda önemli değerler katanları ağırlıyoruz." diye konuştu.

        Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur'un da katılımcılara hitap ettiği, halk oyunları gösterisi ve "Sandıktaki Türküler" konseriyle devam eden program, girişe kurulan yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

        Etkinliğe, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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