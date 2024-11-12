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        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verecek

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Türk Müziği Topluluğu, 15 Kasım Cuma günü Bilecik'te sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:52
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        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verecek
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        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Türk Müziği Topluluğu, 15 Kasım Cuma günü Bilecik'te sahne alacak.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenecek etkinlik, topluluğun koristi Göksel Ekmekçi'nin sunumuyla gerçekleştirilecek.

        Programda Türk müziğine dair çeşitli parçalar çalınacak, "acem kurdi" ve "kurdili hicazkar" makamlarından eserler seslendirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen topluluğun şefi ve genel sanat yönetmeni Murat Sıvacı, konseri çeşitli paydaşlarla hayata geçireceklerini ifade etti.

        Organizasyona tüm Bileciklileri davet eden Sıvacı, "Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın teşrifleriyle onurlandırmalarını beklediğimiz konserimizin ikinci yarısında Bilecikli sanatseverlere hoş bir sürprizimiz var, kaçırmayınız." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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