Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
Bilecik'te jandarma ve polisin uygulamalarında, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Bilecik'te jandarma ve polisin uygulamalarında, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan Ö.Z'nin 2 yıl, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen 2 kişiden birinin "kasten yaralama"dan 1 yıl 3 ay, diğerinin ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Yakalanan hükümlülerle ilgili işlem başlatıldı.
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