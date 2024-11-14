Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan Ö.Z'nin 2 yıl, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.

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