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        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı

        Bilecik'te jandarma ve polisin uygulamalarında, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:47
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        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te jandarma ve polisin uygulamalarında, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan Ö.Z'nin 2 yıl, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen 2 kişiden birinin "kasten yaralama"dan 1 yıl 3 ay, diğerinin ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Yakalanan hükümlülerle ilgili işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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