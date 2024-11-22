Bilecik'te diş hekimliği öğrencileri ilk kez beyaz önlük heyecanı yaşadı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "22 Kasım Türk Diş Hekimleri Günü"nün de kutlandığı programda, fakültenin tanıtım filmi gösterildi, müzik dinletisi sunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 38 öğrenciye beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, fakültenin ilk kez bu yıl öğrenci kabul ettiğini söyledi.

Fakültenin kurulması için yoğun çaba sarf edildiğini vurgulayan Aygöl, "Üniversite, şehre nitelik kazandırma anlamında çok önemli. Kendimize nitelik kazandıracak, rekabet edebilecek bir alan istiyoruz. Bu şehrin sağlığının kalitesini artırmak istiyoruz. Onun için bunun çabası içinde olduk." dedi. Vali Aygöl, fakültenin eğitim kalitesini geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da diş hekimlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunmadığını, insanların yaşam kalitelerini artırdığını dile getirdi. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise beyaz önlüğün yalnızca kıyafet olmadığına işaret ederek, "Bu önlükler saflığın, bilimin ve insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Bu önlükleri taşırken her zaman etik değerleri, bilgini gücünü ve insan odaklı yaklaşımı ön planda tutacağınızdan şüphemiz yok. Mesleğinize olan katkılarınızla ülkemizin diş hekimliği alanında daha da ileriye gideceğine inancımız tamdır." diye konuştu.