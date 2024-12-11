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        BŞEÜ'de LÖSEV tarafından "Farkındalık Semineri" yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) kurumun "Fayda Projesi" kapsamında "Farkındalık Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:14
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        BŞEÜ'de LÖSEV tarafından "Farkındalık Semineri" yapıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) kurumun "Fayda Projesi" kapsamında "Farkındalık Semineri" düzenlendi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, LÖSEV yetkilileri Tuğçe Yasak Koçay, Sema Nur Cin, Fatoş İnceler ile Doğa Deniz Güler'in konuşmacı olarak yer aldığı programda lösemiye ve hastalığa ilişkin sosyal hizmet projelerinin önemine dikkat çekildi.

        Vakfın kuruluşundan itibaren yürüttüğü çalışmalardan irtibat ofislerinin işleyişine kadar pek çok konunun ele alındığı programda ayrıca LÖSEV'in kurumsallaşma süreci, kariyer planlama odakları ile gelecek projelerinden de bahsedildi.

        Konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona eren seminere, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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