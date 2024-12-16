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        Bilecik'te şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:59
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        Bilecik'te şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

        Eşref Z. idaresindeki 11 RA 794 plakalı kamyonet, Karaahmetler köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Zeynep Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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