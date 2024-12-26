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        Bilecik'te, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı tarafından konferans verildi

        Bilecik'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından, "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" konulu konferans verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:57
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        Bilecik'te, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı tarafından konferans verildi
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        Bilecik'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından, "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" konulu konferans verildi.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda, üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gölbaşı, yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun iletişim alanındaki yansımalarını ele alan Gölbaşı, daha sonra "stratejik iletişim" kavramını açıklayarak, bu yaklaşımın bireylerin ve toplumların bilgiye erişiminde sağladığı dönüşümü vurguladı.

        Söz konusu vizyonun önemine işaret eden Gölbaşı, kariyer gelişimi ve dezenformasyonla mücadelenin bu kapsamdaki yerinin altını çizdi.

        "Dezenformasyonla mücadele" konusuna da değinen Gölbaşı, dijital çağdaki bilgi kirliliğinin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerine ilişkin örnekler sundu.

        İletişim Uzman Yardımcısı Onur Ayberk Genç'in İletişim Başkanlığı'ndaki kariyer imkanlarına yönelik söyleşisiyle devam eden program, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu tarafından Gölbaşı'ya teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

        Konferansa, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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