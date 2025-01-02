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        Bilecik'te restore edilen tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, törenle yeniden ibadete açıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, Regaip Kandili'nde düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 22:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:18
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        Bilecik'te restore edilen tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, törenle yeniden ibadete açıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, Regaip Kandili'nde düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022'de, yıpranmalar nedeniyle restorasyona alınan, yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucu iç ve dış cepheleri özgün hale getirilip kapı ve pencere doğramaları yenilenerek güçlendirmeleri yapılan caminin yeniden ibadete açılışı için yatsı vakti kılınan namazın ardından tören düzenlendi.

        Programda Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Ahmet Dilek vaaz verdi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gazetecilere, Regaip Kandili ve caminin tekrar ibadete açılışı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Yapının bir süredir restorasyon sürecinde olduğunu hatırlatan Aygöl, "Bugün, bu güzel tarihi camimizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin her köşesinde ecdadımızın güzel hizmetleri var, Kara Mustafa Paşa Camisi de bu eserlerden biri. Bugün vatandaşlarımızla güzel, hayırlı bir gecede yeniden hizmete açmayı Rabb'im nasip eyledi." dedi.

        Vali Aygöl, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de Vakıflar Genel Müdürlüğünün, tarihi pek çok eserin gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük rol üstlendiğini belirtti.

        Anadolu'nun her bir köşesinde ecdadın eserlerinin bulunduğunun altını çizen Eldemir, "Bu mühürleri gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak vazifemiz. İhya edilen camide emeği bulunan herkese hem ilçenin bir ferdi hem de milletvekili olarak şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de caminin yeniden ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Tekin, "Minarelerimiz ezansız, camilerimiz cemaatsiz kalmasın inşallah." değerlendirmesini yaptı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, restorasyonla yapının özgün haline getirildiğini vurguladı.

        Sürece ilişkin konuşan Yıldız, "Mukavemetini yitirmiş ahşapları kaldırdık, sağlam olanları da paslanmaz çelik elemanlarla takviye ettik. Duvarlara enjeksiyon yaparak statiğini güçlendirdik. Alaturka kiremit örtüsüyle yeniledik. Minber ve vaiz kürsüsü ile mihrap, dokusuna uygun yenilendi. Minarenin şerefe döşemesindeki saçaklar da güçlendirildi." bilgisini paylaştı.

        Tören, protokol üyelerine Osmanlı sancağı takdim edilmesi ve vatandaşlara salep ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

        17. yüzyılda İran seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa'nın, ordusu ile Pazaryeri'ne uğrayıp burada konakladığı, daha sonra da ilçeye kendi adını taşıyan külliye ile bu camiyi yaptırdığı tahmin ediliyor.

        Milli Mücadele döneminde minaresi hariç Yunanlılarca yıkılan, işgalin ardından yeniden inşa edilen tarihi yapı, kare planlı harimi (ibadet edilen iç mekan), içten kubbesi ve kırma çatısıyla dikkati çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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