Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 20 araç teslim edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 20 aracın teslimi dolayısıyla töreni düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve daire müdürleri katıldı.

Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, vatandaşların emniyeti için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerine verilen desteğin süreceğini belirterek, "Yeni araçlar hizmet kalitesini artıracaktır. Daha etkili hızlı modern donanımlı araçlar, teşkilatlarımızın operasyonel gücünü güç katacaktır. Huzur şehri Bilecik'te huzurumuzun güvencesi olan emniyet ve jandarma Teşkilatımıza gücüne güç katacak bir çalışmayla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.