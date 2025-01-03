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        Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 20 araç teslim edildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 20 aracın teslimi dolayısıyla töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:49
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        Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 20 araç teslim edildi
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        İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 20 aracın teslimi dolayısıyla töreni düzenlendi.

        Polisevi'nde düzenlenen törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve daire müdürleri katıldı.

        Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, vatandaşların emniyeti için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerine verilen desteğin süreceğini belirterek, "Yeni araçlar hizmet kalitesini artıracaktır. Daha etkili hızlı modern donanımlı araçlar, teşkilatlarımızın operasyonel gücünü güç katacaktır. Huzur şehri Bilecik'te huzurumuzun güvencesi olan emniyet ve jandarma Teşkilatımıza gücüne güç katacak bir çalışmayla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Aygöl ve beraberindekiler araçları inceleyerek, görev yapacak bölgelerine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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