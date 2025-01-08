BŞEÜ'den ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" semineri

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezince, kent merkezindeki Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda gerçekleştirilen programda, Merkez Müdürü Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Dokur, sunum yaptı.

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