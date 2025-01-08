BŞEÜ'den ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" semineri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" konulu seminer verildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerine "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu" konulu seminer verildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezince, kent merkezindeki Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda gerçekleştirilen programda, Merkez Müdürü Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Dokur, sunum yaptı.
Öğrencilere yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliğine ilişkin bilgiler verilen seminer, çocukların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
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