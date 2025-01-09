Bilecik'te trafik polisi arızalanan otomobili iterek güvenli bölgeye çekti

Bilecik'te trafik polisi, arızalanan bir otomobili iterek yol kenarına çekilmesine yardım etti.

Bilecik Abdulhamit Han Bulvarı İl Özel İdare Kavşağı'nda, kamyonet trafik ışıklarında arıza yaptı.

Bölgede uygulama yapan trafik polisi, sürücüye yardım etti.

Polisin, aracı itmesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında görüntülendi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, trafik polisinin yaptığı duyarlı davranışı izlemesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Duyarlı meslektaşımızın yardımsever tavrı takdirle karşılandı. İl Özel İdaresi Kavşağı'nda görev başında olan trafik polisimiz, trafik ışıklarında aracı arıza yapan araç sürücüsüne yardım etti. Araç sürücüsü vatandaşımız, kendisine yardım eden meslektaşımıza teşekkür etti. Zorlu kış aylarında yolda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için önemli görevler üstlenen trafik ekiplerimiz, fedakarca görev yapmaya devam ediyor. Her koşulda, her zorlukta, daima Bilecik halkının yanındayız. Sizin için varız, sizinle varız."