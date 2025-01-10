Bilecik'te çömlek atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, asırlık çömlek atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, asırlık çömlek atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kınık köyünde Hayrettin Desticioğlu'na ait çömlek atölyesinde elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
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