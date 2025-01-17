Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

Kaymakam Kahraman, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne törenine Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve veliler katıldı.

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