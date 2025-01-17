Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne törenine Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve veliler katıldı.

        Kaymakam Kahraman, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kaymakam Kahraman ve Başkan Tekin, öğrencilerin karnelerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?

        Benzer Haberler

        Elektrik mühendisliğini bırakıp devlet desteğiyle 1,5 yılda 510 küçükbaşlık...
        Elektrik mühendisliğini bırakıp devlet desteğiyle 1,5 yılda 510 küçükbaşlık...
        Bilecik Belediyesi 234 kedi ve köpeği sahiplendirildi
        Bilecik Belediyesi 234 kedi ve köpeği sahiplendirildi
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bilgisayar laboratuvarları yenilendi
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bilgisayar laboratuvarları yenilendi
        Bilecik'te 2024 yılında 6 bin 583 kişi işe yerleştirildi
        Bilecik'te 2024 yılında 6 bin 583 kişi işe yerleştirildi
        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım...
        Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından 2024 yılında, giyim ve nakdi yardım...
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi