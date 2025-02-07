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        Bilecik'te, 6 Şubat depreminde yıkılan cami ve Kur'an kursları için yardım kampanyası

        Bilecik İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kadın Kollarınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kur'an kursları ve camiler için yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:03
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        Bilecik'te, 6 Şubat depreminde yıkılan cami ve Kur'an kursları için yardım kampanyası
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        Bilecik İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kadın Kollarınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kur'an kursları ve camiler için yardım kampanyası başlatıldı.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayıboyu Toplantı Salonu'nda Kur'an-ı Kerim okunması ve depremlerde yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının yeniden imar edilmesinin önemine vurgu yaptı.

        6 Şubat depreminde yuvaların yıkıldığını ve ocakların söndüğünü hatırlatan Dilek, şöyle konuştu:

        "Bu büyük acının içinde sadece evlerimiz değil, bizleri bir araya getiren, ibadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz camilerimiz ve ilim yuvalarımız olan Kur'an kurslarımız da zarar gördü. Oysa camilerimiz, sadece namaz kılınan yerler değildir. Onlar, huzurun, kardeşliğin, ilmin ve dayanışmanın merkezleridir. Kur'an kurslarımız ise çocuklarımızın ve gençlerimizin manevi eğitim aldığı, geleceğe ışık tutan müesseselerdir. Bizler, inancımız gereği imar etmeyi, ihya etmeyi ve paylaşmayı esas alan bir medeniyetin mensuplarıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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