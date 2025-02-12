Bilecik'te İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı

Gençler, haftada 3 gün çalışarak, aylık 15 bin 162 lira geçici kazanç elde edebilecek. Çalışma günleri ders programlarına göre ayarlanabilecek ve hafta sonunu da değerlendirme imkanı olacak. Üniversitede 627 öğrenci, farklı departmanlarda çalışma fırsatı bulacak.

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