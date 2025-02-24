Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Tescilli bıldırcın kebabı üniversite desteğiyle dünyaya tanıtılacak

        ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) geçen ay coğrafi işaretle tescillenen Bilecik'e özgü bıldırcın kebabı, asırlardır damakları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescilli bıldırcın kebabı üniversite desteğiyle dünyaya tanıtılacak
        ABONE OL

        ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) geçen ay coğrafi işaretle tescillenen Bilecik'e özgü bıldırcın kebabı, asırlardır damakları tatlandırıyor.

        Bıldırcın kebabı, bölgedeki çiftliklerde yetiştirilen bıldırcın etinin Sakarya Vadisi'nin verimli topraklarında üretilen domates, soğan, patlıcan, patates ve biber gibi sebzelerle harmanlanmasıyla killi topraktan imal edilmiş güveçlerde pişiriliyor.

        Odun fırınında ortalama 2,5 saatte pişirilen bıldırcın kebabı, asırlardır kentin en önemli damak tatları arasında yer alıyor.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı yetkililerinin çabalarıyla TÜRKPATENT'ten 21 Ocak'ta "coğrafi işaret" almaya hak kazanan ürünün dünyaya tanıtımı için yol haritası hazırlandı.

        BŞEÜ tarafından hazırlanan, yemeğin tarihçesi ve yapımı, bıldırcın yetiştiriciliği, çeşitli mutfaklarda bıldırcın etinin kullanımı, kebabın standartları ile yurt içi ve dışındaki gastronomi fuarlarında tanıtımına dair konuları içeren 32 sayfalık yol haritasıyla kente ait lezzetin dünya çapında bilinen bir tat olması amaçlanıyor.

        BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, AA muhabirine, üniversite olarak yaklaşık 5 senedir Bilecik'e özgü ürünlerin tespitini yaptıklarını söyledi.

        Şimdiye kadar 33 ürünün tescili için TÜRKPATENT'e başvuruda bulunduklarını anlatan Kaplan, "Bıldırcın kebabı da en son tescillenenlerden biri. Gastronomik bir değerimiz. Kebabın kökeni oldukça eski, Osmanlı ve Selçuklu'ya kadar gidiyor. Özellikle Yörük kültürü ve avcılık geleneğinden gelen bir yemek." dedi.

        Kaplan, avcılığın Yörük kültürünün bir parçası olduğuna değindi.

        Yörüklerin avladıkları bıldırcınları doğadan topladıkları yabani soğan ve çeşitli bitkilerle pişirdiklerini dile getiren Kaplan, "Günümüzde bu kısmen revize oldu. Söğüt ilçesi, Osmanlı'nın kurulduğu yer olduğu için çıkış noktasının burası olduğunu söylemek mümkün. Bu ürün, daha sonra saray mutfağına da yansıdı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman zamanında bıldırcın kebabının, bizim yaptığımız şekilde sarayda pişirildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yemeğin içeriğinin fethedilen topraklardan gelen çeşitli malzemelerle zamanla zenginleştiğini ifade eden Kaplan, böylece ortaya farklı lezzetler çıktığını bildirdi.

        - "Yurt dışındaki gastronomi fuarlarında bu ürünü sergilemek istiyoruz"

        Kaplan, bıldırcın kebabının dünyaya tanıtımı için 32 sayfalık bir yol haritası hazırladıklarını, güzel sonuçlar elde edeceklerini umduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İçeriğinin standart haline getirilmesine dair çalışmalar var. Daha sonra bölgesel ve Türkiye genelinde yapacağımız çalışmaları faaliyetlerimize aldık. Yurt dışındaki gastronomi fuarlarında da bu ürünü sergilemek istiyoruz çünkü çok özel, lezzeti ve içeriği bakımından farklı bir ürün."

        Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de lokanta işleten 50 yaşındaki Mehmet Çoban da bıldırcın kebabını odun ateşinde, toprak güveçlerde pişirdiklerini söyledi.

        Yemeğin yapımına ilişkin bilgi veren Çoban, "Önce patates ile kapya ve yeşil biber, domates, patlıcan ve soğan gibi sebzelerle yatağını hazırlıyoruz. Daha sonra üzerine haşladığımız bıldırcınları koyuyoruz. Ardından salça ve baharatlarımızı ekleyip fırına atıyoruz. Yaklaşık 2,5 saat sonra hazır oluyor." diye konuştu.

        Çoban, coğrafi işaret alınmasından sonra ürüne yönelik ilginin arttığını, özellikle sosyal medyada gören müşterilerin yemeği talep ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te firarı hükümlü yakalandı
        Bilecik'te firarı hükümlü yakalandı
        Bilecik'te küçük ressamlar hayallerini resmetti
        Bilecik'te küçük ressamlar hayallerini resmetti
        Bilecik'te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı
        Bilecik'te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı
        Bilecik'in köyünde üretilen "hardal tohumlu turşu" ile ihracata hazırlanıyo...
        Bilecik'in köyünde üretilen "hardal tohumlu turşu" ile ihracata hazırlanıyo...
        Bilecik'te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi
        Bilecik'te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor