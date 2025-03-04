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        Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonu törenle açıldı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonunun açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:59
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        Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonu törenle açıldı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonunun açılış programı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Şefik Aygöl, ceza infaz kurumlarındaki eğitimler ile sosyal faaliyetlerin son derece faydalı olduğunu belirtti.

        Bu tür yatırımların hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasındaki önemine işaret eden Vali Aygöl, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törenin ardından kurumdaki atölyeleri gezen Aygöl, hükümlülerce üretilen ürünleri inceledi.

        Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in de yer aldığı organizasyon, açık ceza infaz kurumu personeli ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar yemeğiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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