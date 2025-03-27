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        Bilecik'te "Kadir pilavı" geleneği asırlardır yaşatılıyor

        Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde, Kadir Gecesi'nde asırlardır yapılan "Kadir pilavı" geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:53
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        Bilecik'te "Kadir pilavı" geleneği asırlardır yaşatılıyor
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        Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde, Kadir Gecesi'nde asırlardır yapılan "Kadir pilavı" geleneği sürdürülüyor.

        İlçeye bağlı Küre köyündeki türbede, Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram edildi.

        Yaklaşık 700 yıldır sürdürüldüğü bilinen gelenek kapsamında, köy kadınlarınca pişirilen 5 bin kişilik etli ve nohutlu pilav, misafirlere sunuldu.

        Türbeye gelenler namazın ardından dualar etti.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Bereketli topraklarda yaşadıklarını aktaran Aygöl, asırlardır süren gelenekleri köylülerin dayanışma halinde sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Bereketli topraklarda vatandaşımızın imece usulü yaptığı gelenekleri yaşıyoruz. Bu geleneklerden birisi de şifalı pilavımız. Şifalı pilav geleneği Osmanlı kültüründen bugüne kadar sürdürülmeye çalışılıyor. Özellikle Küre köyümüzde vatandaşlarımız kendi aralarında topladığı bereketli paralarıyla oluşturdukları şifalı pilavı, her Kadir Gecesi hem buradaki vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerimize ikram ediyor. Bu gecenin anlamına uygun bir şekilde kültür devam ettiriliyor."

        Köy Muhtarı Eyüp Seylan da Kadir Gecesi'nin Türk İslam alemine hayırlar getirmesi dileyerek, "Derneğimizle geleneğimizi 700 yıldır sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Etkinliğe Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Vakıflar Personel Daire Başkanı İrfan İşeri, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve daire müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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