Bilecik'te vatandaşlar iftarda buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlar bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile vatandaşların ilgi gösterdiği iftar programında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde birlikte olmaktan ve ekmeklerini paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Subaşı, şunları kaydetti:

"Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde geçirdik. Elbette ki daha adaletli ve huzurlu günleri dilemeden edemiyoruz. Şimdiden her birinizin ramazan bayramını kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sofraların kurulmasında sanayicilerimiz ve hayırseverlerimiz var. Bir ay gün boyunca bu sofraların kurulmasına destek sundular. Onlara da teşekkür ediyorum."