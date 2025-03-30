Bilecik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Kentte ramazan boyunca çeşitli organizasyonlara imza attıklarını belirten Aygöl, "Tabii ramazan olunca bereketiyle geldi. Şehrimizi ifade ederken 'huzurun şehri' diyoruz. Bu huzurun sağlanmasında hemşehrilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir ramazan ayının geride bırakıldığını söyledi.

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