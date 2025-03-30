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        Bilecik'te bayramlaşma programı düzenlendi

        Bilecik'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:29
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        Bilecik'te bayramlaşma programı düzenlendi
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        Bilecik'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Valilik binasındaki programda misafirleri kapıda karşılayan Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir ramazan ayının geride bırakıldığını söyledi.

        Kentte ramazan boyunca çeşitli organizasyonlara imza attıklarını belirten Aygöl, "Tabii ramazan olunca bereketiyle geldi. Şehrimizi ifade ederken 'huzurun şehri' diyoruz. Bu huzurun sağlanmasında hemşehrilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren programa, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, kurum müdürleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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